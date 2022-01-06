43 роки від народження золотого голосу українського біатлону. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні 6 січня, відомому українському коментататору Олександру Мащенку виповнилося б 40 років.

Олександр Мащенко займав посаду головного редактора телеканалу Xsport, стояв біля витоків зародження українського спортивного телебачення. Зокрема, він був співробітником першого спортивного каналу в Україні - Мегаспорт. Потім очолив телеканал Хокей. Згодом цей проект перетворився на мультиспортивник Xsport, головним редактором якого і став Олександр.

Україсньким уболівальникам Мащенко запам'ятався як прекрасний коментатор біатлону та легкої атлетики. Для більшості він залишається найкращим коментатором часів незалежної України.

Пам'ятне відео опублікував на своєму каналі Xsport.

Сьогодні 83 років могло б виповнитися легендарному тренеру київського Динамо Лобановському.

Також, свій День народження святкує Сергій Стаховський.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua