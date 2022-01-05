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Сьогодні 20:57 Андрій Твердохліб 27 0
Філігранна техніка, феноменальні голи та увага ТОП-клубів Європи: Самба Діалло святкує 19-річчя

Джерело - Чемпіон.

5 січня 2003 року народився сенегальський хавбек київського Динамо Самба Діалло. Юний футболіст уже встиг привернути увагу провідних європейських клубів, однак продовжив контракт з Динамо на 5 років і буде готуватися до весняної частини чемпіонату разом із основним складом.

Минулої осені динамівський діамант феєрив у складі юнацької команди, забиваючи голи на будь-який смак.

Наприклад, бісіклетою у ворота однолітків Миная.

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Публикация от Dynamo Kyiv football academy (@fcdk.academy)

Або в ворота Барселони в Юнацькій Лізі УЄФА.

Діалло є одним із найкращих бомбардирів цьогорічної Юнацької Ліги УЄФА. На рахунку сенегальця 7 голів у 6 матчах.

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