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Редкач готується до нових боїв з тренером із Голлівуду

Сьогодні 10:02 Віктор Слюсаренко 113 0
Боксер продовжує активно тренуватися
Редкач готується до нових боїв з тренером із Голлівуду
#Редкач

Джерело - Чемпіон.

35-річний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО), який живе та тренується у США, продовжує активну підготовку до своїх наступних поєдинків.

"Тренування із Пепе Рейлі, чудовий ранок для тренування. Незабаром буде великий бій", - прокоментував Іван свіже відео свого заняття.

50-річний Пепе Рейлі - американський боксер та голлівудський тренер. Він виступав у напівсередній вазі на Олімпійських іграх 1992 року.

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Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

У своєму останньому бою Редкач програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді.

Ім'я нового суперника українця досі не називалося.

Нагадаємо, Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка.

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