Боксер Новий рік зустрів у рідному місті

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів у легкій вазі Василь Ломаченко Новий рік зустрів у рідному Білгороді-Дністровському, після чого приєднався до дитячого ранку.

Провели його у невеликому спортзалі, де часто тренується 33-річний дворазовий олімпійський чемпіон.

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Нагадаємо, Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою.

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