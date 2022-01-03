Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів у легкій вазі Василь Ломаченко Новий рік зустрів у рідному Білгороді-Дністровському, після чого приєднався до дитячого ранку.
Провели його у невеликому спортзалі, де часто тренується 33-річний дворазовий олімпійський чемпіон.
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Нагадаємо, Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою.
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