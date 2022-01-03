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Ломаченко взяв участь у новорічному дитячому ранку

Сьогодні 21:02 Віктор Слюсаренко 98 0
Боксер Новий рік зустрів у рідному місті
Ломаченко взяв участь у новорічному дитячому ранку
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів у легкій вазі Василь Ломаченко Новий рік зустрів у рідному Білгороді-Дністровському, після чого приєднався до дитячого ранку.

Провели його у невеликому спортзалі, де часто тренується 33-річний дворазовий олімпійський чемпіон.

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Нагадаємо, Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою.

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