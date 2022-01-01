Джерело - Чемпіон.
В олімпійського чемпіона із греко-римської боротьби Жана Беленюка у 2021 році збулася мрія.
Про це він написав в Instagram.
"2021 - був роком здійсненої мрії!
Адже не секрет, що було загадано рівно рік тому.
Багато з ким познайомився, багато чого дізнався нового для себе! Цей рік був дуже насичений подіями, емоціями, був вкрай складний психологічно, тим самим загартував мене і зробив однозначно сильнішим, за що йому вдячний!
Актуально: Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона.
Найголовніше, чому він мене навчив вкотре - завжди йти до самого кінця, вірячи у свою мрію та свою команду, не дати себе зупинити НІКОМУ!! Нічого і нікого не боятися, у тому числі й поразок, які часто нам дають більше, ніж перемоги! Залишатися вірним собі та вдячним людям, які поряд не дивлячись ні на що! Цінувати щирість! І вміти довіритись людям, у яких впевнений на всі 100%!" - зазначив Беленюк.
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