В олімпійського чемпіона із греко-римської боротьби Жана Беленюка у 2021 році збулася мрія.

Про це він написав в Instagram.

"2021 - був роком здійсненої мрії!

Адже не секрет, що було загадано рівно рік тому.

Багато з ким познайомився, багато чого дізнався нового для себе! Цей рік був дуже насичений подіями, емоціями, був вкрай складний психологічно, тим самим загартував мене і зробив однозначно сильнішим, за що йому вдячний!