Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
29.12.2021 20:38 553
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 8064
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12135
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 09:50 2784
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 08:49 12848
Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у матчі з Порту
Сьогодні 08:39 511
Луческу висловився про війну України та Росії: Психоз. Лідери збожеволіли
Сьогодні 08:24 709
The Ring назвав найкращий бій 2021 року
Вчора 21:41 361
Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини
Вчора 17:56 446
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:18 9640 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Гравці збірної України привітали усіх вболівальників з Новим роком
Гравці збірної України привітали усіх вболівальників з Новим роком Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:04 276
Лідер Клівленда отримав серйозну травму під час матчу
Лідер Клівленда отримав серйозну травму під час матчу Віктор Слюсаренко
Вчора 23:01 259
Польський шахіст емоційно прийняв поразку, впавши зі стільця
Польський шахіст емоційно прийняв поразку, впавши зі стільця Віктор Слюсаренко
Вчора 22:20 390
Відправив у нокаут: гравець НБА випадково влучив м'ячем у вболівальницю - відео моменту
Відправив у нокаут: гравець НБА випадково влучив м'ячем у вболівальницю - відео моменту Віктор Слюсаренко
Вчора 21:53 301
Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини
Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини Harry BettMan
Вчора 17:56 446
Ключ до перемоги. Шахтар представив новорічний мультфільм
Ключ до перемоги. Шахтар представив новорічний мультфільм Віктор Слюсаренко
Вчора 16:44 279
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Вчора 16:43 9965
Два покоління братів. Віталій Кличко поділився сімейним знімком з синами
Два покоління братів. Віталій Кличко поділився сімейним знімком з синами Віктор Слюсаренко
Вчора 15:30 510
Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі
Погба залишив таємниче повідомлення у соцмережі Віктор Слюсаренко
Вчора 13:38 294
Олімпійська чемпіонка сходила на матч НБА: Найяскравіший момент - на мене впав Леброн
Олімпійська чемпіонка сходила на матч НБА: Найяскравіший момент - на мене впав Леброн Віктор Слюсаренко
Вчора 11:24 473
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
10:33 Футбол Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 8064
10:25 Інше Помер шестиразовий переможець ралі Дакар 82
10:16 Футбол Підтримаємо збірну України у Глазго! 12135
10:10 Баскетбол Президент ФБУ: Бити та лякати суддів не можна. Ми їх штрафуватимемо 100
09:55 Футбол Лопирьонок продовжив контракт з ЛНЗ 163
09:50 Футбол Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 2784
09:40 Футбол Манчестер Юнайтед - Бернлі 3:1. Огляд матчу 218
09:26 Хокей Флорида розгромила Тампа-Бей, Сіетл програв Калгарі. Результати матчів НХЛ 160
09:10 Футбол Порту - Бенфіка 3:1. Огляд матчу 898
08:56 Баскетбол Вашингтон переграв Клівленд, Бруклін програв Філадельфії. Результати матчів НБА 207
08:49 Футбол Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 12848
08:39 Футбол Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у матчі з Порту 511
08:24 Футбол Луческу висловився про війну України та Росії: Психоз. Лідери збожеволіли 709
08:08 Баскетбол Бродський: Пишуть, ФБУ - козли. Хочеться просто дати по морді 262
08:02 Олімпійські ігри 2022 Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 3128
07:04 Блог Гравці збірної України привітали усіх вболівальників з Новим роком 279
00:06 Футбол Манчестер Юнайтед переграв Бернлі у 20 турі АПЛ 435
30 Грудня 2021
23:41 Футбол Маркевич назвав найкращих гравців збірної України у 2021 році 1114
23:25 Бокс Промоутер знайшов Вайлдеру нового суперника 518
23:11 Футбол Довбик: Влітку у моїй кар'єрі будуть зміни 920
23:01 Блог Лідер Клівленда отримав серйозну травму під час матчу 259
22:57 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Порту - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE 838
22:55 Футбол Тухель оцінив шанси Челсі на чемпіонство в АПЛ 378
22:44 Футбол Ярославський окреслив цілі Металіста 520
22:31 Футбол Яремчук - у старті Бенфіки на матч з Порту 353

Гравці збірної України привітали усіх вболівальників з Новим роком

Сьогодні 07:04 Віктор Слюсаренко 279 0
Гравці збірної України привітали усіх вболівальників з Новим роком
#Олександр Петраков, #Андрій Ярмоленко, #П'ятов

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу опублікувала новорічне привітання від гравців команди.

У записі відео привітання взяли участь воротарі Андрій Пятов та Георгій Бущан, півзахисники Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, а також нападники Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Раніше, Петраков назвав найскладнішим матч збірної України.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()