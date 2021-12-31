Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футболу опублікувала новорічне привітання від гравців команди.
У записі відео привітання взяли участь воротарі Андрій Пятов та Георгій Бущан, півзахисники Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, а також нападники Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
Раніше, Петраков назвав найскладнішим матч збірної України.
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