Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу опублікувала новорічне привітання від гравців команди.

У записі відео привітання взяли участь воротарі Андрій Пятов та Георгій Бущан, півзахисники Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, а також нападники Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Раніше, Петраков назвав найскладнішим матч збірної України.

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