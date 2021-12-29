Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Вчора 20:43 1049
35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 11:54 7148
Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні
Сьогодні 09:42 246
Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса
Сьогодні 08:26 663
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 20:13 476
Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом
Вчора 19:31 263
Бенфіка Яремчука відправила Жезуша у відставку
Вчора 17:02 1005
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
Вчора 15:11 375
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Вчора 13:55 908
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Вчора 13:29 1753
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Кросовер та данк Адетокумбо - момент дня у НБА
Кросовер та данк Адетокумбо - момент дня у НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:19 91
35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:54 7144
Збірну України затримали на під час Різдвяної гонки: організатори припустилися помилки
Збірну України затримали на під час Різдвяної гонки: організатори припустилися помилки Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:33 424
Костюк отримує фізичні навантаження у спортивному залі
Костюк отримує фізичні навантаження у спортивному залі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:45 265
Станцювати востаннє: Стаховський готується до Australian Open
Станцювати востаннє: Стаховський готується до Australian Open Віктор Слюсаренко
Вчора 21:39 262
Суперданк Моранта потрапив до найкращих моментів дня у НБА
Суперданк Моранта потрапив до найкращих моментів дня у НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 14:48 241
Результативні та ефектні дії Миколенка за Динамо в УПЛ. ВІДЕО
Результативні та ефектні дії Миколенка за Динамо в УПЛ. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:34 308
Ястремська прибула до Мельбурна для підготовки до Australian Open
Ястремська прибула до Мельбурна для підготовки до Australian Open Віктор Слюсаренко
Вчора 14:18 247
Британець тренується у Дубаї: Джошуа розпочав підготовку до бою з Усиком
Британець тренується у Дубаї: Джошуа розпочав підготовку до бою з Усиком Віктор Слюсаренко
Вчора 13:51 500
Дружина гравця Шахтаря поділилася чудовими фото сніданку у басейні
Дружина гравця Шахтаря поділилася чудовими фото сніданку у басейні Віктор Слюсаренко
Вчора 13:21 718
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
12:55 Баскетбол Леброн набрав 36 тис очок у НБА 42
12:46 Футбол Валенсія - Еспаньйол: Де дивитися онлайн матч Ла-Ліги 59
12:41 Футбол Інгулець підписав основного голкіпера Миная 99
12:27 Футбол Шахтар поверне з Ворскли Бондаренка та Вакулу 113
12:19 Блог Кросовер та данк Адетокумбо - момент дня у НБА 94
12:11 Бокс Арум: Лопес більше не буде битися у легкій вазі 181
11:56 Футбол Саутгемптон - Тоттенгем 1:1. Огляд матчу 150
11:54 Блог 35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 7148
11:43 Футбол Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році за результатами опитування футболістів й тренерів 203
11:28 Футбол Рикун: Павлов і зараз дзвонить мені та запитує про мою вагу 207
11:27 Футбол Помер батько Гусєва 212
11:11 Футбол Манчестер Юнайтед - Бернлі: Де дивитися онлайн матч АПЛ 146
11:10 Бокс У Ф'юрі несподівано змінився суперник 356
10:58 Футбол Крістал Пелес - Норвіч 3:0. Огляд матчу 151
10:41 Бокс Захарєєву подарували новий позашляховик 416
10:33 Блог Збірну України затримали на під час Різдвяної гонки: організатори припустилися помилки 431
10:26 Баскетбол Каррі - перший гравець в історії НБА, який закинув 3 тисяч триочкових 297
10:12 Футбол Маркевич назвав найкращого тренера УПЛ 530
10:08 Футбол Челсі - Брайтон: Де дивитися онлайн матч АПЛ 185
09:51 Теніс Фіналіст Australian Open-2020 пропустить турнір у 2022 році 216
09:42 Футбол Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні 246
09:38 Футбол Брентфорд - Манчестер Сіті: Де дивитися онлайн матч АПЛ 171
09:27 Футбол Вест Гем виділить майже 50 млн євро на трансфер нападника Баєра 302
09:11 Хокей Тампа перестріляла Монреаль, Сан-Хосе дотиснув Аризону. Результати матчів НХЛ 353
08:55 Футбол Лестер - Ліверпуль 1:0. Огляд матчу 250

Збірну України затримали на під час Різдвяної гонки: організатори припустилися помилки

Сьогодні 10:33 Віктор Слюсаренко 431 0
Збірну України затримали на під час Різдвяної гонки: організатори припустилися помилки
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний

Джерело - sport.24tv.ua.

У вівторок, 28 грудня відбулась традиційна Різдвяна гонка. Біатлоністи вийшли на трасу у Рупольдингу (Німеччина).

Дивний епізод відбувся у гонці. Під час передачі естафети від Матвія Єлісєєва та Дмитра Підручного судді затримали у коридорі українку Юлію Джиму та росіянку Євгенію Буртасову.

Організатори новорічної гонки курйозно помилились із часом двох збірних. Україна та Росія стартували раніше, ніж було потрібно. Тому судді саме так вирішили виправити власну помилку. Один із організаторів відрахував час дівчатам і аж тоді дозволив виходити на трасу.

У трансляцію гонки потрапив лише епізод за участі російських біатлоністів. На відео видно, як із подивом промовляє Буртасова до свого партнера по команді, а потім відповідає щось судді. Український дует в об'єктив камер не потрапив.

Нагадаємо, збірна України фінішувала лише 8-ю.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()