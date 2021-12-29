У вівторок, 28 грудня відбулась традиційна Різдвяна гонка. Біатлоністи вийшли на трасу у Рупольдингу (Німеччина).

Дивний епізод відбувся у гонці. Під час передачі естафети від Матвія Єлісєєва та Дмитра Підручного судді затримали у коридорі українку Юлію Джиму та росіянку Євгенію Буртасову.

Організатори новорічної гонки курйозно помилились із часом двох збірних. Україна та Росія стартували раніше, ніж було потрібно. Тому судді саме так вирішили виправити власну помилку. Один із організаторів відрахував час дівчатам і аж тоді дозволив виходити на трасу.

У трансляцію гонки потрапив лише епізод за участі російських біатлоністів. На відео видно, як із подивом промовляє Буртасова до свого партнера по команді, а потім відповідає щось судді. Український дует в об'єктив камер не потрапив.

Нагадаємо, збірна України фінішувала лише 8-ю.

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