Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Сьогодні 20:43 346
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
Сьогодні 20:13 167
Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом
Сьогодні 19:31 119
Бенфіка Яремчука відправила Жезуша у відставку
Сьогодні 17:02 736
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
Сьогодні 15:11 286
Де дивитися онлайн біатлонну Різдвяну гонку-2021
Сьогодні 14:14 983
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Сьогодні 13:55 561
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Сьогодні 13:29 1074
Мхітарян стане спортивним директором російського Краснодара
Сьогодні 12:37 1171
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
Сьогодні 12:12 1112
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці

Сьогодні 20:43 346 0
Перемогу здобула австрійська пара
Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний, #Різдвяна гонка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, відбулася щорічна Різдвяна гонка.

Україну представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний, які фінішували на 8-й сходинці.

Перемогу здобула австрійська пара Ліза-Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер. Другу позицію посіла російська пара Євгенія Буртасова/Матвєй Єлісєєв, трійку замкнули Маркета Давідова і Міхал Крчмарж.

Різдвяна гонка

Персьют, 28 грудня

1. Австрія (Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, 7+2)
2. Росія (Євгєнія Буртасова/Матвєй Єлісєєв, 5+3) +56.8
3. Чехія (Маркета Давідова/Міхал Крчмаж, 8+5) +59.7
...
8. Україна (Юлія Джима/Дмитро Підручний, 7+13) +2:27.0

Нагадаємо, Підручний та Джима були другими в масстарті.

Коментарі ()