Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці

Перемогу здобула австрійська пара

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, відбулася щорічна Різдвяна гонка.

Україну представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний, які фінішували на 8-й сходинці.

Перемогу здобула австрійська пара Ліза-Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер. Другу позицію посіла російська пара Євгенія Буртасова/Матвєй Єлісєєв, трійку замкнули Маркета Давідова і Міхал Крчмарж.

Різдвяна гонка

Персьют, 28 грудня

1. Австрія (Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, 7+2)

2. Росія (Євгєнія Буртасова/Матвєй Єлісєєв, 5+3) +56.8

3. Чехія (Маркета Давідова/Міхал Крчмаж, 8+5) +59.7

...

8. Україна (Юлія Джима/Дмитро Підручний, 7+13) +2:27.0

Нагадаємо, Підручний та Джима були другими в масстарті.