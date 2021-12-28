Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 грудня, відбулася щорічна Різдвяна гонка.
Україну представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний, які фінішували на 8-й сходинці.
Перемогу здобула австрійська пара Ліза-Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер. Другу позицію посіла російська пара Євгенія Буртасова/Матвєй Єлісєєв, трійку замкнули Маркета Давідова і Міхал Крчмарж.
Різдвяна гонка
Персьют, 28 грудня
1. Австрія (Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, 7+2)
2. Росія (Євгєнія Буртасова/Матвєй Єлісєєв, 5+3) +56.8
3. Чехія (Маркета Давідова/Міхал Крчмаж, 8+5) +59.7
...
8. Україна (Юлія Джима/Дмитро Підручний, 7+13) +2:27.0
Нагадаємо, Підручний та Джима були другими в масстарті.