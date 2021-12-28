Легендарний український боксер кумедно обіграв свої обмовки

Джерело - Чемпіон.

Київський міський голова Віталій Кличко швидко відреагував на два своїх недавніх фейли, презентувавши кумедний новорічний календар, у якому поєднані його останні обмовки.

Зазначимо, що під час зворотного відліку, коли запалювали головну ялинку у Києві, Кличко пропустив двійку, а на одному із передноворічних виступів привітав усіх на 200 років уперед.

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