Джерело - Чемпіон.
Київський міський голова Віталій Кличко швидко відреагував на два своїх недавніх фейли, презентувавши кумедний новорічний календар, у якому поєднані його останні обмовки.
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Зазначимо, що під час зворотного відліку, коли запалювали головну ялинку у Києві, Кличко пропустив двійку, а на одному із передноворічних виступів привітав усіх на 200 років уперед.
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