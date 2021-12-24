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На Землі теж є джедаї: Циганков сфотографувався в новому образі

Сьогодні 20:02 Віктор Слюсаренко 196 0
На Землі теж є джедаї: Циганков сфотографувався в новому образі
#Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

24-річний гравець київського Динамо та збірної України Віктор Циганков, який проводить відпустку на Мальдівах разом зі своєю нареченою Романою, знявся у незвичайній фотосесії.

"На Землі теж є джедаї", - прокоментував Віктор серію знімків зі світловими мечами із всесвіту Зоряних війн.

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Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Раніше, Циганков зробив пропозицію своїй коханій на Мальдівах.

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