Джерело - Чемпіон.

24-річний гравець київського Динамо та збірної України Віктор Циганков, який проводить відпустку на Мальдівах разом зі своєю нареченою Романою, знявся у незвичайній фотосесії.

"На Землі теж є джедаї", - прокоментував Віктор серію знімків зі світловими мечами із всесвіту Зоряних війн.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Раніше, Циганков зробив пропозицію своїй коханій на Мальдівах.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua