Джерело - Чемпіон.

24-річний вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков проводить відпустку на Мальдівах разом зі своєю дівчиною Романою.

"Благословенний бачити цю красу", - прокоментував Віктор серію свіжих фото.

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Цього сезону Циганков провів за Динамо 25 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.

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