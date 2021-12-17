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У раю: Циганков зі своєю дівчиною загоряють на Мальдівах

Сьогодні 09:30 Віктор Слюсаренко 280 0
У раю: Циганков зі своєю дівчиною загоряють на Мальдівах
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

24-річний вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков проводить відпустку на Мальдівах разом зі своєю дівчиною Романою.

"Благословенний бачити цю красу", - прокоментував Віктор серію свіжих фото.

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Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Цього сезону Циганков провів за Динамо 25 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.

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