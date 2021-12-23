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Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку

Сьогодні 20:11 Віктор Слюсаренко 167 0
Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку
#Вест Гем, #тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники лондонських Тоттенгема та Вест Гема влаштували масову бійку перед матчем футбольних команд у Кубку англійської ліги у середу, 22 грудня. 

Про це повідомляє The Sun.

Поліції довелося заспокоювати невгамовних фанатів. Зіткнення ультрас відбулося відразу у декількох місцях, у тому числі й біля станцій метро.

Матч завершився перемогою Тоттенгему - 2:1.

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