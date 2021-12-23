Цуренко з ностальгією згадує про відпустку

Джерело - Чемпіон.

32-річна українська тенісистка Леся Цуренко (№117 WTA), яка активно готується до старту нового сезону, продовжує згадувати свою відпустку, проведену в Дубаї.

"Ця фотографія отримала стільки відгуків, що я збережу її тут", - написала Леся, коментуючи своє фото в купальнику на краю басейну.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Раніше повідомлялося, що Цуренко виступить у кваліфікації Australian Open. Матчі кваліфікації відбудуться з 10 по 14 січня, а основна сітка - з 17 по 30 січня.

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