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Цуренко показала, як загоряла у Дубаї

Сьогодні 11:02 Віктор Слюсаренко 187 0
Цуренко з ностальгією згадує про відпустку
Цуренко показала, як загоряла у Дубаї
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

32-річна українська тенісистка Леся Цуренко (№117 WTA), яка активно готується до старту нового сезону, продовжує згадувати свою відпустку, проведену в Дубаї.

"Ця фотографія отримала стільки відгуків, що я збережу її тут", - написала Леся, коментуючи своє фото в купальнику на краю басейну.

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Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Раніше повідомлялося, що Цуренко виступить у кваліфікації Australian Open. Матчі кваліфікації відбудуться з 10 по 14 січня, а основна сітка - з 17 по 30 січня.

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