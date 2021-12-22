Манія величі Росії пробиває чергове дно: росіяни зіграли в формі СРСР, фіни - обурені

Джерело - Чемпіон.

Днями в Росії відбувся Кубок Пєрвого канала Росії з хокею, традиційний турнір, який колись давно називався Турніром Ізвєстій (була така газета, а, можливо, і є). Звичайний турнір європейського хокейного туру для збірних, але росіяни вчергове вирішили нагадати про свою "велич" і імперські амбіції.

Збірна Росії зіграла в турнірі у формі з написом СРСР. СРСР - який розпався вже понад три десятиріччя тому.

Найбільше обурив вищезгаданий факт фінів, у яких дуже давні й важкі стосунки з СРСР і її правонаступницею Росією. Зокрема, експрем'єр-мініст Фінляндії назвав вчинок росіян огидним.

"Огидно грати в джерсі СРСР", - написав політик у твіттері.

Kommentar: Osmakligt att spela i CCCP-tröjor.



Bra skrivet av ⁦@marcuslindqvist⁩. https://t.co/by7O39UDPa — Alexander Stubb (@alexstubb) December 19, 2021

Цікаво, чому росіяни грали з написом СРСР, але з царським гербом Росії (сучасним - ред.)?! А ще на джерсі крім цих двох символів імперського зла красувалося лого букмекерської компанії - епічно!

До речі, напередодні Національна хокейна ліга заявила, що їх гравців на Олімпіаді в Пекіні не буде, тож у росіян з'явився черговий шанс продемонстрували власну фейкову велич й імперські амбіції.

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