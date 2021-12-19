Пол нокаутував опонента у шостому раунді

Джерело - Чемпіон.

У Тампі (штат Флорида, США) на арені Amalie Arena відбулося боксерське шоу.

У головній події вечора відбувся реванш між відомим американським блогером Джейком Полом та колишнім чемпіоном UFC у напівсередній вазі Тайроном Вудлі.

Поєдинок проходив за правилами боксу і перемогу здобув 24-річний Пол, який нокаутував опонента у шостому раунді. Пол пробив правим боковим у щелепу, і Тайрон упав обличчям на канвас. Вийшов справжній лакі-панч з огляду на те, що Пол відверто програвав цей бій.

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