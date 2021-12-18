Автогол українця в Лізі чемпіонів номіновано на спортивний момент року в Угорщині

Джерело - Szabolcs.

У серпні цього року чеська Славія та угорський Ференцварош зустрічалися в кваліфікації Ліги чемпіонів. Клуб із Будапешта пройшов далі, а протистояння найбільше запам'яталося курйозним автоголом Тараса Качараби, захисника празької команди.

Цей момент, за повідомленням Твіттер-акаунту про угорський футбол @ZubkovtheG0AT, було номіновано на спортивний момент року в Угорщині.

Ось відео того самого автоголу:

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