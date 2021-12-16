Джерело - Чемпіон.
Даша Савіна рік тому зіграла весілля з Валерієм Бондарем, взяла прізвище чоловіка, почала працювати на телебаченні і стала амбасадором Металіста 1925.
Саме час для медового місяця, який молодята вирішили відсвяткувати на Мальдівах.
Яскрава блондинка вже встигла похвалитися першими фото з відпустки.
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Нагадаємо, форвард Металіста готовий перейти у Шахтар.
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