Джерело - Чемпіон.

Даша Савіна рік тому зіграла весілля з Валерієм Бондарем, взяла прізвище чоловіка, почала працювати на телебаченні і стала амбасадором Металіста 1925.

Саме час для медового місяця, який молодята вирішили відсвяткувати на Мальдівах.

Яскрава блондинка вже встигла похвалитися першими фото з відпустки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daria Bondar (Savina) (@savinadasha)

Нагадаємо, форвард Металіста готовий перейти у Шахтар.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua