Українець зустрівся зі своїм найскладнішим суперником

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик зустрівся з чемпіоном світу за версією IBF у крузервейті Майрісом Брієдісом.

"Просто два хлопці з однієї частини світу у топі двох найважчих боксерських дивізіонів. Доти, доки ми знову не побачимось...", - підписав фото Брієдіс. Читайте також: Усик: Бій з Ф'юрі вигідніший для мене, ніж з Джошуа

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Нагадаємо, у січні 2018 року Усик переміг Брієдіса у півфіналі WBSS. Цей поєдинок був одним із найскладніших у кар'єрі українця.

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