Джерело - Чемпіон.
Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик зустрівся з чемпіоном світу за версією IBF у крузервейті Майрісом Брієдісом.
"Просто два хлопці з однієї частини світу у топі двох найважчих боксерських дивізіонів. Доти, доки ми знову не побачимось...", - підписав фото Брієдіс.
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Нагадаємо, у січні 2018 року Усик переміг Брієдіса у півфіналі WBSS. Цей поєдинок був одним із найскладніших у кар'єрі українця.
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