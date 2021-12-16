Джерело - Чемпіон.

Аргентинський форвард іспанської Барселони Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Агуеро не стримав сліз під час прощальної промови:

У матчі 12-го туру Ла Ліги між Барселоною та Алавесом (1:1) Агуеро відчув проблеми із серцем, після чого був терміново переведений під нагляд медперсоналу. Після тривалих обстежень підсумковий вердикт невтішний - у 33-річному віці форвард змушений завершити свої виступи на професійному рівні.

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