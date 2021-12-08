Джерело - Чемпіон.
Вінгер київського Динамо Віктор Циганков відзначився жахливим промахом у грі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
15-й номер киян за рахунку 0:0 не влучив у пусті ворота лісабонців.
Тицяйте - Переглянути на YouTube.
А вже за кілька хвилин Роман Яремчук вивів португальський клуб уперед. Жилберту подвоїв рахунок у матчі.
Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу в Лісабоні.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua