Дивний епізод у грі Бенфіка - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков відзначився жахливим промахом у грі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

15-й номер киян за рахунку 0:0 не влучив у пусті ворота лісабонців.

Тицяйте - Переглянути на YouTube.

А вже за кілька хвилин Роман Яремчук вивів португальський клуб уперед. Жилберту подвоїв рахунок у матчі.

Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу в Лісабоні.

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