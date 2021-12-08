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Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх

Сьогодні 22:38 Андрій Твердохліб 978 0
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук забив гол у ворота київського Динамо в матчі 6 туру Ліги чемпіонів.

Форвард відзначився на 16-й хвилині, замкнувши простріл на ближній штанзі. Слід зазначити, що Яремчук бурхливо відсвяткував свою звитягу.

Нагадаємо, Яремчук є вихованцем академії київського клубу та дорослу кар'єру розпочинав у Києві. У стуктурі киян Роман знаходився з 2007 по 2017 роки. За першу команду форвард зіграв 9 матчів і забив жодного голу. Для яремчука це перший гол в основному раунді ЛЧ.

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