Українець показав тренування у спортивному залі.

Джерело - Чемпіон.

33-річний український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) завершує підготовку до поєдинку із 34-річним ганцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Ломаченко інтенсивно тренується не лише на свіжому повітрі, а й у спортивному залі.

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Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.

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