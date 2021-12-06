Джерело - Чемпіон.
33-річний український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) завершує підготовку до поєдинку із 34-річним ганцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).
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Ломаченко інтенсивно тренується не лише на свіжому повітрі, а й у спортивному залі.
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Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.
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