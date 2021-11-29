ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів

Переможця буде оголошено 17 січня 2022 року в Цюріху

Джерело - Чемпіон.

ФІФА назвала претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яку вручають автору найкрасивішого голу року.

Список претендентів

Луїс Діас (Порту, ​​збірна Колумбії)

Готьє Ен (Валансьєн, збірна Франції)

Ерік Ламела (Тоттенгем Готспур та Севілья, збірна Аргентини)

Валентино Лазаро (Бенфіка, збірна Австрії)

Ріяд Марез (Манчестер Сіті, збірна Алжиру)

Сандра Овусу-Анса (Спартак Суботиця, збірна Гани)

Вангеліс Павлідіс (АЗ, збірна Греції)

Даніела Санчес (Керетаро, збірна Мексики)

Патрік Шик (Баєр, збірна Чехії)

Мехді Таремі (Порту, ​​збірна Ірану)

Керолайн Вір (Манчестер Сіті, збірна Шотландії)

Володаря нагороди за найкрасивіший гол минулого року буде оголошено 17 січня 2022 року в Цюріху. Минулого року приз отримав корейський форвард Тоттенгема Сон Хін Мін.

🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆



🇨🇴 Luis Díaz

🇫🇷 Gauthier Hein

🇦🇷 Érik Lamela

🇦🇹 Valentino Lazaro

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah

🇬🇷 Vangelis Pavlidis

🇲🇽 Daniela Sánchez

🇨🇿 Patrik Schick

🇮🇷 Mehdi Taremi

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir



🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

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