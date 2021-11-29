ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів

Джерело - Чемпіон.
ФІФА назвала претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яку вручають автору найкрасивішого голу року.
Список претендентів
Луїс Діас (Порту, збірна Колумбії)
Готьє Ен (Валансьєн, збірна Франції)
Ерік Ламела (Тоттенгем Готспур та Севілья, збірна Аргентини)
Валентино Лазаро (Бенфіка, збірна Австрії)
Ріяд Марез (Манчестер Сіті, збірна Алжиру)
Сандра Овусу-Анса (Спартак Суботиця, збірна Гани)
Вангеліс Павлідіс (АЗ, збірна Греції)
Даніела Санчес (Керетаро, збірна Мексики)
Патрік Шик (Баєр, збірна Чехії)
Мехді Таремі (Порту, збірна Ірану)
Керолайн Вір (Манчестер Сіті, збірна Шотландії)
Володаря нагороди за найкрасивіший гол минулого року буде оголошено 17 січня 2022 року в Цюріху. Минулого року приз отримав корейський форвард Тоттенгема Сон Хін Мін.
🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
🇨🇴 Luis Díaz
🇫🇷 Gauthier Hein
🇦🇷 Érik Lamela
🇦🇹 Valentino Lazaro
🇩🇿 Riyad Mahrez
🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah
🇬🇷 Vangelis Pavlidis
🇲🇽 Daniela Sánchez
🇨🇿 Patrik Schick
🇮🇷 Mehdi Taremi
🏴 Caroline Weir
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