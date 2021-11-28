Джерело - Чемпіон.

Справжню феєрію влаштували футболісти Динамо (U-19) у матчі чемпіонату України серед молодіжних команд з Минаєм.

Півзахисник киян Самба Діалло направив м'яч у ворота Маная шикарним ударом через себе. Голу сенегальського футболіста передував вишуканий пас п'ятою від Горбача.

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Нагадаємо, Діалло знищив захист Барселони в матчі Юнацької ліги УЄФА. Зазначимо, що Діалло очолює бомбардирську гонку турніру.

Відео: Instagram @fcdk.academy

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