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Діалло забив феноменальний гол бісіклетою

Сьогодні 14:37 Андрій Твердохліб 129 0
Діалло забив феноменальний гол бісіклетою

Джерело - Чемпіон.

Справжню феєрію влаштували футболісти Динамо (U-19) у матчі чемпіонату України серед молодіжних команд з Минаєм.

Півзахисник киян Самба Діалло направив м'яч у ворота Маная шикарним ударом через себе. Голу сенегальського футболіста передував вишуканий пас п'ятою від Горбача.

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Публикация от Dynamo Kyiv football academy (@fcdk.academy)

Нагадаємо, Діалло знищив захист Барселони в матчі Юнацької ліги УЄФА. Зазначимо, що Діалло очолює бомбардирську гонку турніру.

Відео: Instagram @fcdk.academy

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