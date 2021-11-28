Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 27 на 28 листопада відбувся вечір боксу на малій арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США), де головним поєдинком було протистояння абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса та Джорджа Камбососа. Лопес зазнав поразки. Камбосос став новим абсолютним чемпіоном світу.

У першому раунді австралієць відправив свого опонента на канвас, здивувавши його сильним джебом.

Лопес відповів опоненту, провівши кілька сильних раундів поспіль.

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