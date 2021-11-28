Бій відбудеться 11 грудня

Джерело - Чемпіон.

33-річний український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) у США продовжує активну підготовку до поєдинку із 34-річним ганським бійцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Ломаченко працює не лише у рингу, але й із м'ячем.

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Поєдинок Ломаченко - Коммі має відбутися 11 грудня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком.

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