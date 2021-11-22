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У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол

Сьогодні 05:04 Андрій Твердохліб 319 0
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол

Джерело - Чемпіон.

Масова сутичка сталася в матчі регулярного чемпіонату НБА між Детрой Пістонс і Лос-Анджелес Лейкерс.

На третій хвилині третьої четверті форвард ЛАЛ Леброн Джеймс брудно зіграв ліктем під час боротьби за пидбирання та завдав розтин брови гравцеві Пістонс Айзея Стюарту.

Останній поліз з'ясовувати стосунки з Джеймсом після чого й виникла масова сутичка, заспокоювати гравців вибігли тренери команд, охоронці та навіть поліцейський.

Леброна Джеймса було вилучено з майданчика - на нього чекаю грошовий штраф і, можливо, дискваліфікація на кілька матчів. Це друге вилучення Джеймса в кар'єрі.

Незважаючи на вилучення своєї головної зірки, Лейкерс вдалося створити камбек, Озерні поступалися з різницею в 17 очок, і вирвати перемогу (116:121).

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