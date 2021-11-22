Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову

Джерело - Чемпіон.

Матч 14-го туру Ліги 1 Ліон - Марсель був перерваний вже через дві хвилини після початку. Арбітр зупинив гру через поведінку вболівальників.

Фанати Ліона кинули у півзахисника Марселя Димитрі Паєта пляшку. Вона потрапила до голови футболісту. Це сталося в той момент, коли Паєт йшов подавати кутовий.

Варто зазначити, що один із уболівальників Ліона помітив того самого фаната, який кинув сторонній предмет у Паєта, і провів з ним роз'яснювальну бесіду, яка не обійшлася і без рукоприкладства.

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