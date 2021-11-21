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Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа

Вчора 22:18 Андрій Твердохліб 601 0
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа

Джерело - Чемпіон.

21:45 21 листопада 2021 року - знаковий день для Андрія Шевченка. Саме сьогодні легендарний українець розпочав клубну тренерську кар'єру. 

У 13 турі Серії А Дженоа - приймає Рому, яку очолює старий знайомий Шевченка - Жозе Моурінью. До речі, наставники обох команд дружньо поспілкувалися перед грою.

Нагадаємо, Шевченко з 2016 по 2021 роки очолював збірну України, з якою досяг 1/4 фіналу на Євро-2020.

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