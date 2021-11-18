Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зустрівся з легендарним форвардом Динамо та збірної СРСР Ігорем Бєлановим.

Відповідну світлину футболіст Манчестер Сіті розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"З одним із трьох українських володарів Золотого м'яча", - написав Зінченко.

Гол Зінченка допоміг збірній України перемогти Боснію і Герцеговину та пробитися в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу.

Нагадаємо, Бєланов став володарем Золотого м'яча в 1986 році після перемоги Динамо в Кубку Кубків і феноменальної гри на чемпіонаті світу в Мексиці. Крім Бєланова почесну нагороду віl France Football ще два українці: Олег Блохін (1975) і Андрій Шевченко (2004).

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