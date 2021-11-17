Джерело - Чемпіон.
33-річний футболіст бразильського клубу Інтернасьйонал Тайсон згадав про український етап кар'єри.
"З околиць Пелотаса.
Увійшов до історії України", - написав Тайсон.
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З 2010 до 2013 року Тайсон виступав за харківський Металіст. З 2013 до 2021 року Тайсон захищав кольори донецького Шахтаря.
Раніше, Неймар отримав у подарунок футболку Шахтаря.
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