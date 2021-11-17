Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст донецького Шахтаря Дентіньйо зустрівся з нападником ПСЖ Неймаром.

Нещодавно 32-річний гравець після закінчення контракту з гірниками залишив клуб у статусі вільного агента, після чого повернувся до Бразилії.

Там Дентіньйо побачився зі своїм співвітчизником Неймаром, який також перебував на батьківщині під час матчів бразильської збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2022. При цьому ексгравець Шахтаря подарував форвардові ПСЖ свою іменну футболку донецької команди.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, раніше Дентіньйо залишив донецький Шахтар.

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