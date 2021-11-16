Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко побажав перемоги своїм експідопічним у вирішальній грі кваліфікації чемпіонату світу 2022.
"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", - написав Шева в Facebook.
Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада в Зеліці. Початок о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, збірна Україні потрібна лише перемога в боротьбі за 2 місце, однак не все в наших руках. Слідкуйте за грою в нашому традиційному онлайні.
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