Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко побажав перемоги своїм експідопічним у вирішальній грі кваліфікації чемпіонату світу 2022.

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", - написав Шева в Facebook.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада в Зеліці. Початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Україні потрібна лише перемога в боротьбі за 2 місце, однак не все в наших руках. Слідкуйте за грою в нашому традиційному онлайні.

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