Джерело - Чемпіон.
У Шеффілді відбувся боксерський поєдинок між американкою Алісією Баумгарднер та британкою Террі Гарпер, чемпіонкою за версією WBC та IBO у першій напівлегкій вазі.
Бій завершився перемогою Баумгарднер нокаутом у четвертому раунді.
Після одного з ударів Харпер завмерла у стоячому становищі в несвідомому стані, рефері Марк Лайсон відразу зупинив поєдинок.
AND THE NEW! @alyciambaum 🇺🇸👑#HarperBaumgardner pic.twitter.com/1kzai6cj9W— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021
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