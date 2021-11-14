Гарпер зазнала поразки у четвертому раунді

Джерело - Чемпіон.

У Шеффілді відбувся боксерський поєдинок між американкою Алісією Баумгарднер та британкою Террі Гарпер, чемпіонкою за версією WBC та IBO у першій напівлегкій вазі.

Бій завершився перемогою Баумгарднер нокаутом у четвертому раунді.

Після одного з ударів Харпер завмерла у стоячому становищі в несвідомому стані, рефері Марк Лайсон відразу зупинив поєдинок.

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