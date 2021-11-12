Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023

Джерело - Чемпіон.

ФІБА визначила найкращих гравців першого ігрового дня відбору на жіночий Євробаскет-2023.

Переконлива перемога України над Францією (90:71) не залишилась без уваги - одразу дві гравчині нашої національної команди увійшли в символічну збірну.

Капітан збірної Аліна Ягупова провела на майданчику майже 39 хвилин, за які набрала 33 очки, зібрала 6 підбирань та віддала 5 передач. У Христини Філевич за 36 хвилин у грі 27 очок та 5 підбирань.

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