Україна - Франція 90:71. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з баскетболу виграла стартовий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 року у команди Франції.

Євробаскет-2023

Кваліфікація, Група В

Перший тур, 11 листопада

Україна - Франція 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Україна: Ягупова 33 + 6 підбирань + 5 передач, Філевич 27 + 5 підбирань, Дубровіна 8 + 12 передач, Малашенко 11, Юркевічус 5 + 19 підбирань – старт; Рульова 6, Шматова 0, Волошина 0, Завідна 0.

Франція: Груда 8 + 7 підбирань, Жоаннес 12, Мієм 16, Педжет 8, Вільямс 0 – старт; Руперт 8 + 5 підбирань, Шартеро 7, Туре 8, Еріо 2, Пуйє 2, Банколь 0, Гей 0.