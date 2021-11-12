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Родрігес забив дивовижний гол у ворота Азербайджана

Сьогодні 11:24 Віктор Слюсаренко 127 0
Родрігес забив дивовижний гол у ворота Азербайджана
#Родрігес, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Гравець київського Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Труа, забив неймовірний гол через себе у матчі Люксембург - Азербайджан. 

Родрігес відкрив рахунок на 67-ій хвилині. У компенсовані хвилини матчу він відзначився ще одним голом.

Нагадаємо, що збірна Люксембургу на виїзді перемогла Азербайджан із рахунком 3:1

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