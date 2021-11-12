Джерело - Чемпіон.
Гравець київського Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Труа, забив неймовірний гол через себе у матчі Люксембург - Азербайджан.
Родрігес відкрив рахунок на 67-ій хвилині. У компенсовані хвилини матчу він відзначився ще одним голом.
Saksipotkumaaleihin ei kyllästy koskaan.— Vsportsuomi (@VSportSuomi) November 11, 2021
Gerson Rodrigues. 👏#mmkarsinnat pic.twitter.com/lreZCenue8
Нагадаємо, що збірна Люксембургу на виїзді перемогла Азербайджан із рахунком 3:1.
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