Джерело - Чемпіон.

Гравець київського Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Труа, забив неймовірний гол через себе у матчі Люксембург - Азербайджан.

Родрігес відкрив рахунок на 67-ій хвилині. У компенсовані хвилини матчу він відзначився ще одним голом.

Нагадаємо, що збірна Люксембургу на виїзді перемогла Азербайджан із рахунком 3:1.

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