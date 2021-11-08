Боксер - про поразку МЮ у дербі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі обурений поразкою своєї улюбленої команди Манчестер Юнайтед, яка програла Манчестер Сіті у міському дербі з рахунком 0:2.

Після цього боксер хоче особисто поговорити з футболістами. Він планує прийти в компанії колишнього захисника англійського гранда француза Патріса Евра.

"Ми були просто розмазані. Футболісти виглядали гірше, ніж Вайлдер у всіх боях зі мною. Коли я падав на килим, я ніколи не припускав, що можу програти Деонтею або якомусь іншому бійцю. Я завжди вірив, що можу повернутися і виграти. Це називається менталітет переможця – те, чого в МЮ в останніх іграх не видно", - заявив Ф'юрі.

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