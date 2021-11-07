Українець одного разу грав проти Дженоа

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко, який сьогодні очолив Дженоа, в якості гравця не забив гол у ворота свого нового клубу.

Шевченко провів в Італії вісім сезонів. За цей час наш легендарний форвард набив 127 м'ячів у Серії А і ще сім - у Кубку країни.

Проте в Італії все ж таки залишилися команди, які не постраждали від гольового чуття українця. Шева не зміг вразити ворота Наполі, П'яченці, Катанії та Дженоа.

Із Дженоа Шевченко перетинався лише у сезоні 2008/2009 років у свій другий період у Мілані. Українець вийшов на поле у стартовому складі, але був замінений уже у перерві, а Мілан у підсумку програв із рахунком 0:2.

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