Федоренко у селищі Гостомель Київської області відіграв весь матч

70-річний Петро Федоренко став рекордсменом Національного реєстру рекордів України у категорії Людські досягнення та потрапив до Книги рекордів України у категорії Футболіст найповажнішого віку.

Напередодні Петро Федоренко у селищі Гостомель Київської області відіграв весь матч (90 хвилин) у першості Києво-Святошинського району між командами Факел (Гостомель) та СК Хотів. Поєдинок відбувся на стадіоні Центральний.

Понад 55 років Федоренко грав за футбольну команду рідного селища - з юнацьких років і до сьогодні. Його ігрове амплуа - лівий захисник.

У Книзі рекордів Гіннесса подібне досягнення належить єгиптянину Еззелдіну Бахадеру. Він став найстарішим футболістом планети, зігравши матч майже у 75. І побив рекорд ізраїльського воротаря Ісаака Хайіка, який вийшов на поле у 73 роки.

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