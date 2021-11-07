Джерело - Чемпіон.

ПРОФУТБОЛ Digital розповів про Дженоа, який сьогодні очолив українець Андрій Шевченко.

Дженоа перебуває у зоні вильоту Серії А. Що його чекає в Італії, як гратиме команда і з якими проблемами зустрінеться українець, хто буде у тренерському штабі Шевченка і яка зарплата Андрія Миколайовича в Дженоа? Зібрали для вас багато інформації про новий клуб Шевченка в одному сюжеті!

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