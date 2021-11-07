Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Юрій Захарєєв переміг на чемпіонаті світу у Белграді та став сьомим чемпіоном в історії України.

Раніше чемпіонами світу серед любителів були:

Василь Ломаченко - 2009 рік у ваговій категорії до 57 кг, 2011 у ваговій категорії до 60 кг

Олександр Усик - 2011 у ваговій категорії до 91 кг,

Тарас Шелестюк - 2011 у ваговій категорії до 69 кг,

Євген Хитров - 2011 у ваговій категорії до 75 кг,

Олександр Хижняк - 2017 у ваговій категорії до 75 кг.

Нагадаємо, Захарєєв у фіналі у ваговій категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Вадима Мусаєва.

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