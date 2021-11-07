Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Юрій Захарєєв переміг на чемпіонаті світу у Белграді та став сьомим чемпіоном в історії України.
Раніше чемпіонами світу серед любителів були:
Василь Ломаченко - 2009 рік у ваговій категорії до 57 кг, 2011 у ваговій категорії до 60 кг
Олександр Усик - 2011 у ваговій категорії до 91 кг,
Тарас Шелестюк - 2011 у ваговій категорії до 69 кг,
Євген Хитров - 2011 у ваговій категорії до 75 кг,
Олександр Хижняк - 2017 у ваговій категорії до 75 кг.
Нагадаємо, Захарєєв у фіналі у ваговій категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Вадима Мусаєва.
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