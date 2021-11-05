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Російський боксер за 45 секунд переміг найганебнішим нокаутом року

Сьогодні 23:04 Віктор Слюсаренко 145 0
Поєдинок у столиці Чечні завершився достроково
Російський боксер за 45 секунд переміг найганебнішим нокаутом року
#Абдул-Керім

Джерело - Чемпіон.

Непереможному російському боксеру Абдул-Керіму Еділову (4-0, 4 КО) знадобилося лише 45 секунд для того, щоб нокаутувати ганського боксера Річарда Ларті (14-5). Поєдинок у столиці Чечні завершився достроково.

На відео видно, що ганець почав імітувати тяжке пошкодження ще до того моменту, як рукавичка росіянина торкнулася його скроні. У коментарях користувачі висміяли таку перемогу, назвавши вчинок ганського спортсмена найганебнішим нокаутом року.

Раніше, у Росії відбулась масова бійка дітей-хокеїстів.

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