Непереможному російському боксеру Абдул-Керіму Еділову (4-0, 4 КО) знадобилося лише 45 секунд для того, щоб нокаутувати ганського боксера Річарда Ларті (14-5). Поєдинок у столиці Чечні завершився достроково.

На відео видно, що ганець почав імітувати тяжке пошкодження ще до того моменту, як рукавичка росіянина торкнулася його скроні. У коментарях користувачі висміяли таку перемогу, назвавши вчинок ганського спортсмена найганебнішим нокаутом року.

MMA veteran Abdulkerim Edilov obliterates former WBO Africa champion Richard Lartey with one brutal shot. pic.twitter.com/eemalAIYuZ