Джерело - Чемпіон.

На розминці дитячого хокейного турніру у Сочі сталася бійка між командами.

Про це повідомляє Чемпіонат Yakutia Info.

Розминка перед грою між дитячими хокейними командами Полярні вовки-2013 та Сочі завершилася масовою бійкою. Мама одного з гравців повідомила, що раптово для якутських хокеїстів команда жителів півдня накинулася на суперників. Напад зняли на відео батьки постраждалих.

Нагадаємо, у Росії фанатів Динамо посадили до клітки в матчі регулярного чемпіонату.

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