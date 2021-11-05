Джерело - Чемпіон.
На розминці дитячого хокейного турніру у Сочі сталася бійка між командами.
Про це повідомляє Чемпіонат Yakutia Info.
Розминка перед грою між дитячими хокейними командами Полярні вовки-2013 та Сочі завершилася масовою бійкою. Мама одного з гравців повідомила, що раптово для якутських хокеїстів команда жителів півдня накинулася на суперників. Напад зняли на відео батьки постраждалих.
Нагадаємо, у Росії фанатів Динамо посадили до клітки в матчі регулярного чемпіонату.
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