Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді знову розлучився зі своєю дружиною Вандою Нарою після скандальної історії зі зрадою.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Цього разу пара розбіглася через інтимне відео футболіста. Дружина Ікарді Ванда Нара побачила у телефоні свого чоловіка інтимне відео з моделлю Чайною Суаре.

Вже після примирення, Мауро знову зустрівся із Суарес, коли Ванда перебувала у Мілані.

До того ж дружина Ікарді видалила свій пост в інстаграмі про примирення з футболістом, що також підтверджує чутки про остаточний розрив стосунків між парою.

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