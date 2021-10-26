Ванда Нара, агент та кохана нападника ПСЖ Мауро Ікарді, оголосила про возз'єднання із аргентинцем у себе в Instagram.

"Дякую, моя любов, що продовжуєш вірити у цю сім'ю". Ікарді звернувся до Ванди в Instagram

"Фотографії, які я завантажувала останніми місяцями, показують, наскільки ми щасливі. Від того, що сталося, мені було дуже боляче. Я щодня просила Мауро про розлучення. Коли він зрозумів, що шляху назад немає, він сказав мені, що ми не можемо так продовжувати, що якщо розставання – єдиний спосіб покласти край цьому болю, то ми маємо це зробити. Ми пішли до адвоката.

Через два дні Мауро прийняв всі умови, і ми підписали договір. Наступного дня він написав мені листа. Такий, який ніхто ніколи не писав мені: "Я дав тобі все, і в тебе є все, я сподіваюся, ти будеш щаслива, тому що це зробить мене щасливим". І тут я дещо зрозуміла: маючи все, я нічого не маю, якщо я не з ним. Я впевнена, що цей важкий момент, який ми переживаємо, зміцнить нас як пару і як сім'ю. Важливо те, що в нас обох була можливість покласти край нашій 8-річній історії, але, втомившись від сліз, ми знову вільно вибрали один одного. Я люблю тебе, Мауро Ікарді", - написала Ванда.