Українець забив свій третій гол у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Зубков вийшов у стартовому складі Ференцвароша на гру проти шотландського Селтіка і відзначився голом на 11-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що угорський клуб на той час уже програвав з рахунком 0:1. Нині після першого тайму матчу Ференцварош поступається Селтіку з рахунком 1:2.

У перших трьох турах Ференцварош не здобув жодного очка.

Відзначимо, Зубков у цьому сезоні забив свій третій гол. Раніше він оформив дубль у матчі Кубку Угорщини.

Раніше, Вест Гем втратив перемогу над Генком, Наполі розгромив Легію Харатіна у 4 турі Ліги Європи.

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