Джерело - Чемпіон.

Ім'я колишнього відеотренера Чикаго Блекхокс Бреда Олдрича було прибрано з Кубка Стенлі.

Про це повідомляє спортивний оглядач Кріс Джонстон.

До поста він прикріпив фото, на якому ім'я Олдрича закреслено хрестиками - XXXX XXXXXX.

Раніше про це власник Чикаго Рокі Вірц надіслав листа на ім'я голови Зали хокейної слави Ленні Макдональду з проханням прибрати ім'я Олдрича.

Нагадаємо, 13 травня 2021 року колишній гравець Чикаго Кайл Біч подав до суду, звинувативши колишнього Олдрича у сексуальних домаганнях. Під час розіграшу Кубка Стенлі у 2010 році фахівець увімкнув порнографічне відео та мастурбував перед хокеїстом без його згоди. Він погрожував гравцеві через СМС, якщо той не вступить з ним у сексуальний контакт.

Раніше стало відомо, що НХЛ оштрафувала Чикаго на 2 млн доларів за неналежні внутрішні процедури та недостатню та невчасну реакцію на інцидент за участю Олдрича. Зазначається, що в керівництві знали про те, що сталося, але не було вжито жодних оперативних заходів.

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