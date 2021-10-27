НХЛ оштрафує Чикаго за сексуальні домагання у клубі

Джерело - Чемпіон.

НХЛ винесла рішення щодо справи про сексуальні домагання у Чикаго в 2010 році.

Про це повідомляє північноамериканський журналіст Кріс Джонстон.

Ліга оштрафує яструбів на $2 млн за "неналежні процедури та неналежне звернення" у розгляді справи.

Нагадаємо, у травні колишній хокеїст Чикаго подав позов проти клубу.

Причиною позовної заяви став інцидент, який стався у травні 2010 року з одним із тренерів команди. Згідно з заявою, до одного з епізодів тренер Бред Олдрич, який працював у клубі відеотренером, включив порно і почав мастурбувати перед гравцем "Чикаго" без його згоди.

Крім того, згідно з позовом, він надсилав текстові повідомлення гравцеві, в яких погрожував завдати шкоди хокеїсту, якщо той не вступить із ним у статевий зв'язок. Хокеїст поінформував про це Джеймса Гері, головного тренера команди, але той сказав, що хокеїст повинен звинувачувати самого себе. Крім того, цей же співробітник чинив сексуальне насильство на адресу іншого гравця.

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