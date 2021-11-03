Нарешті це сталося: український клуб забив перший гол у групі Ліги чемпіонів

Автором голу став Фернандо

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді забив гол у ворота мадридського Реала.

Матвієнко виконав далеку передачу - Патрік скинув м'яч і Фернандо в один дотик потужно пробив під перекладину воріт Куртуа - 1:1.

Відзначимо, що цей перший забитий гол українських клубів на груповій стадії Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 років.

Раніше, Шахтар провів три матчі без забитих голів, а Динамо - чотири. І ось забитий гол стався аж у восьмому матчі за участі українського клубу.

До речі, Фернандо забив свій перший гол у єврокубках, відзначившись у третій грі за Шахтар поспіль.

Дивіться також прогноз нашого експерта, який зробив ставки на Лігу чемпіонів. BettMan впевнений, що Шахтарю нічого не світить.

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